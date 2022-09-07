Полянский сообщил, что Россия “припасла сюрпризы” для бывших партнеров с Запада на заседании Совбеза ООН Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты и Албания на предстоящем заседании Совбеза ООН хотят обсудить якобы имеющую место фильтрацию украинцев на территории России, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в Телеграм-канале.

"Очевидно, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место фильтрации украинцев на территории России", - написал дипломат.

Он также добавил, что РФ тоже припасла "кое-какие сюрпризы" для бывших партнеров с Запада.

"Пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застигнуть врасплох", - подытожил Полянский.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.