В Госдуме ответили на слова польского министра о "войне с Россией" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме ответили на заявления заместителя министра обороны Польши Марцина Оцепы, который прогнозирует в недалеком будущем войну с Россией. Депутат Госдумы Дмитрий Белик уверен, что такими заявлениями Запад пытается оправдать наращивание численности вооруженных сил у границ с Россией.

К тому же, антироссийская риторика стала своеобразным мейнстримом, так что не стоит воспринимать всерьез угрозы в прямом военном столкновении. Но эта позиция удобна и в случае энергетического или иного кризиса, польские власти могут сказать, что «есть риск войны с Россией, так что мы готовимся» и все средства уходят в этом направлении.

- Но фактически Польша уже вступила в конфликт с нашей страной, но это не прямая конфронтация, а действия чужими руками и на чужой территории, — резюмировал он в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий также отметил, что западные страны в настоящий момент заняли выжидательную позицию и с тревогой следят за происходящим, подчеркнул парламентарий.