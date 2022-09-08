Спикер парламента Крыма заявил, что полуостров обеспечен газом, несмотря на провокации Киева

Крым полностью обеспечен газом Фото: REUTERS

Крым полностью обеспечен газом и готов к началу отопительного сезона, несмотря на провокации Вооруженных сил Украины, которые обстреляли буровые платформы в Черном море. Об это сообщил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов.

"Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона", - уточнил Константинов.

Как ранее писал сайт KP.RU, в июле 2022 года Украина ударила по газовым буровым установкам "Черноморнефтегаза" в районе Крымского полуострова. И только профессионализм российских газовиков спас население от техногенной катастрофы.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, атаки было три. Газоснабжение полуострова не пострадало. Топливо подается в штатном режиме. На всякий случай есть еще и труба с материка, которая в случае необходимости будет задействована, добавил Аксенов.