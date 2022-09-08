США поставили Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты поставили Украине управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, которые обладают GPS-наведением. Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на бюджетные документы, которые ранее не публиковались.

«Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением», - сказано в сообщении агентства.

Как отмечает издание, факт поставок данных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) также подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих Соединенных Штатах. В документах говорится о том, что Пентагон потратит на данные нужды примерно 92 миллиона долларов из одобренных Конгрессом США дополнительных средств.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники уже писала о том, что Соединенные Штаты включили управляемые снаряды Excalibur в свой последний пакет военной помощи для Украины, однако Вашингтон данный шаг пока никак не комментировал.