Детей и женщин эвакуируют из Купянска в Харьковской области из-за обстрелов ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Купянск и Купянском районе Харьковской области началась эвакуация женщин и детей из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 8 сентября, заявил глава городской администрации Виталий Ганчев.

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины», - заявил глава городской администрации в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации.

В своем заявлении Ганчев также отметил, что украинские военные «не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города». По его словам, армия Украины уже нанесла «серьезный материальный и моральный ущерб» городским жителям, а эвакуация стала единственным средствам для спасения мирных жителей.