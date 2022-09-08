Глава Минфина Силуанов заявил о росте роли юаня в российских резервах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил о росте роли юаня в российских резервах, указав на увеличение объемов торговли с Китаем.

«У нас сейчас мы видим увеличение объемов торговли с нашим восточным соседом. И, безусловно, роль юаня в резервах будет также расти», - заявил глава Минфина РФ в интервью «России 24».

Силуанов также уточнил, что обычно резервы стран формируются в валютах тех стран, с кем идет активная торговля. По его словам, в условиях санкционных ограничений необходимо создавать и хранить российские резервы в золоте и юанях.

«В нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то в первую очередь, конечно, это золото, это юань, а также ряд других валют дружественных стран», - отметил глава ведомства.