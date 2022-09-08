Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск с требованием о признании блокады Ленинграда военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры в Telegram-канале.

«В день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа», - сказано в сообщение.

Как уточняется, соответствующий иск подается по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова, а его целью является защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного города, а также родственников и потомков погибших жителей Ленинграда.

Отмечается, что прокуроры совместно с экспертами изучили архивные документы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в ведомстве напомнили, что Нюрнбергский процесс не дал правовую оценку блокаде Ленинграда.

Напомним, блокада Ленинграда продолжалась около 900 дней, начавшись с 8 сентября 1941 года.