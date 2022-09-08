Правительство РФ одобрило проект соглашения с ЛНР о взаимном признании ученых степеней

Россия и ЛНР взаимно признают ученые степени и звания Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Правительство России одобрило проект соглашения с Луганской народной республикой (ЛНР) о взаимном признании ученых степеней и званий. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как сказано в документе, с российской стороны соглашение должно подписать Министерство науки и высшего образования. Этот документ будет регулировать взаимное признание ученых степеней и ученых званий, полученных в России и ЛНР, для продолжения в них обучения и осуществления профессиональной деятельности.

"Подписание соглашения позволит признавать их автоматически, что откроет возможность для совместной работы научных кадров России и ЛНР и повысит мобильность ученых", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Единая Россия" выразила мнение, что следует официально признать в России дипломы об образовании и ученые степени, выданные в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом заявила председатель комиссии генсовета партии по образованию и науке Елена Шмелева.

Она также напомнила, что люди с дипломами об образовании из ДНР и ЛНР не могут устроиться на работу на Украине. По словам Шмелевой, это еще один яркий пример русофобии и дискриминации по отношению к жителям республик Донбасса в Киеве.