Против экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили уголовное дело за фейки

В постановлении сказано, что Пономарев распространил фейки о Специальной военной операции России на Украине. Фото: Евгения ГУСЕВА

В отношении Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев возбудили уголовное дело за фейки об армии России. Об этом говорится в постановлении Коптевского районного суда Москвы. В постановлении уточняется, что причиной стали высказывания Пономарева в видеороликах на YouTube-канале “Форума свободной России”.

"По версии следствия, Пономарев в период с 5 по 15 марта 2022 года на YouTube-канале "Форума свободной России" публично сообщил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", - говорится в постановлении об обыске по уголовному делу, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В постановлении сказано, что Пономарев распространил фейки о Специальной военной операции России на Украине..

Экс-депутат покинул Россию еще до присоединения Крыма. Он был депутатом Государственной думы 5-ого и 6-ого созывов от фракции "Справедливая Россия". 7 апреля 2015 года Госдума лишила его неприкосновенности для расследования по делу о растрате средств фонда "Сколково". Пономарев переехал сперва в США, а последние несколько лет проживает в Киеве.

Ранее сайт KP.RU писал о выступлении Ильи Пономарева на украинском телевидении. В эфире экс-депутат заявил, что в курсе “от и до” об убийстве Дарьи Дугиной. Он рассказывал о боевой ячейке - “Национальная республиканская армия”, которая вела координацию всей операции.