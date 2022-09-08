В Амурской области молодые специалисты-аграрии получили первые выплаты по 600 тысяч рублей

Подпись к фото: Молодым специалистам, решившим переехать на село, в Приамурье выплачивают «подъемные» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области с этого года существенно увеличили единовременные выплаты для молодых специалистов, переехавших в сельскую местность. В региональный Минсельхоз уже обратились девять амурчан, устроившихся на работу на сельхозпредприятия разных районов региона. Двое из них уже получили «подъемные» - по 600 тысяч рублей. Еще семи специалистам планируется выплатить в сумме 3,4 миллиона рублей.

«В Амурской области действует комплекс мер, направленных на привлечение в села региона молодых специалистов, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Без притока квалифицированных кадров развитие сельского хозяйства в современных условиях просто невозможно. В прошлом году на выплаты молодым аграриям, которые переехали в сельскую местность и устроились на работу по специальности, выделили 2,5 миллиона рублей. С этого года мы существенно увеличили размеры выплат. Теперь молодые аграрии могут рассчитывать на сумму от 400 до 800 тысяч рублей в зависимости от района, в котором они трудоустроены. Из областного бюджета на эти цели планируется выделить свыше 12,5 миллиона рублей».

Выплаты предоставляются молодым жителям Амурской области в возрасте до 35 лет, заключившим трудовой договор с сельскохозяйственными предприятиями на срок не менее пяти лет. Они должны трудоустроится по специальности и поселиться в сельской местности. Размер материальной помощи зависит от расположения района, в который переезжают молодые люди.