Глава Минфина Силуанов назвал формулу финансового суверенитета для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что для достижения финансового суверенитета для российской экономики необходимо соблюдать два правила: жить по средствам, а также не ходить с протянутой рукой.

По словам Силуанова, тема финансового суверенитета стала «очень важной» страны. Как отметил, глава ведомства, несмотря на то что союзниками России являются «армия и флот», без финансовой составляющей это «не годится».

«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой - первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на "дадут ли нам в долг или нет"», - заявил министр на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.

Как писал сайт KP.RU, Силуанов также заявил о росте роли юаня в российских резервах.