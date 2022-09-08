Сахалин станет «зеленым»

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В рамках VII Восточного экономического форума состоялась сессия «Запуск пилотных климатических проектов в недвижимости в рамках Сахалинского эксперимента по созданию системы торговли углеродными единицами». Обсудили и новый город Экополис, и инструменты поддержки, и интересы бизнеса в сфере экологии.

Зеленый город Сахалин

Напомним, что с 1 сентября на Сахалине проходит эксперимент по ограничению выбросов СО2. По плану, к концу 2025 года Сахалинская область достигнет углеродной нейтральности. Добьются этого с помощью системы квотирования выбросов парниковых газов, в которую войдут предприятия-эмитенты от 20 тысяч тонн в год СО2.

- Несмотря на трудности и внешнее давление, с которым мы столкнулись в последнее время, Россия не собирается отказываться от реализации климатических проектов, - подчеркнула заместитель директора Департамента финансово-банковской деятельности Минэкономразвития России Наталья Морщихина. - Это связано с запросом общества на экологическую повестку. За прошедший год мы сформировали всю необходимую инфраструктуру для реализации климатических проектов и приняли все необходимые акты. Мы видим, что компании, несмотря на изменение конъюнктуры рынка, продолжают проявлять интерес к реализации климатических проектов.

Чистый воздух – детям

В ходе эксперимента угольные котельные Сахалинской области переведут на газ, запустят инфраструктуру по вторичной переработке отходов, построят новый город Экополис и газифицируют более 73 тысяч домовладений. В планах также запуск пассажирских поездов на водородных топливных элементах и ежегодное производство не менее 30 тысяч тонн водорода, начиная с 2024 года.

- Я 17 лет прожила на Сахалине и прочувствовала все то, о чем говорили, на себе: котельные, смог, облако от ТЭЦ-1, нависающее ровным слоем, - рассказала генеральный директор Национального оператора реестра углеродных единиц АО «Контур» Оксана Гогунская. - Здорово, что наконец-то дети будут дышать чистым воздухом. Радует, что заговорили о жилье. Дело в том, что те, кто приезжал на Сахалин по комсомольским путевкам, думали, что поработают на острове пять лет и уедут на малую родину. Именно поэтому вопрос жилья почти не волновал молодых строителей коммунизма. Но вышло так, что люди и на 20 лет задерживались, и на 30. Новая застройка позволит воспринимать Сахалин не как место для того, чтобы заработать стаж и уехать на материк, а как родной дом, которым хочется гордиться.

Кто поддержит?

Когда перед регионом стоит так много разнообразных и важных задач, которые надо выполнить в сжатые сроки, без помощи определенных механизмов не обойтись.

- Структурирование климатических проектов имеет большой потенциал, если мы говорим о строительстве, капитальном ремонте и создании инфраструктуры, которая необходима для жилья, - подчеркнула директор по устойчивому развитию АО «ДОМ.РФ» Марина Слуцкая. - Но при этом экономика проекта может быть убита за счет высоких издержек на его структурирование при небольшом масштабе. Мы видим в этом свою задачу как института развития, и работаем сейчас над соответствующими методологиями и цифровизацией процесса. Это поможет сократить издержки и предоставить клиентам, застройщикам, структурным компаниям возможности дополнительного извлечения прибыли для климатических проектов в том случае, если они используют предложенные нами механизмы. С прошлого года «ДОМ.РФ» финансирует инфраструктурные проекты, в том числе инженерную инфраструктуру по всей России. Сахалин стал первым регионом на Дальнем Востоке, который привлек наше финансирование, в рамках одного из проектов по переводу 18 котельных с угля на газ. Будет как модернизация, так и строительство новых мощностей.

Также было отмечено, что при создании Экополиса будут применяться «зеленые стандарты» для более экологичного и ориентированного на людей строительства. Это касается также материалов и оборудования, которые будут использоваться. Экология – главный приоритет.