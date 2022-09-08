Трасс предложила заморозить тарифы на электричество в Британии на два года из-за энергокризиса Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг, 8 сентября, представила программу правительства по борьбе с энергетическим кризисом, предложив заморозить тарифы на электричество в стране на два года - до 2024 года.

«Правительство в незамедлительном порядке презентует гарантии относительно цен на электроэнергию, которые дадут людям определенность по вопросу размера счетов за электричество», - сказал новый британский премьер, выступая в Палате общин парламента Великобритании.

По ее словам, предложенные меры смогут сдержать инфляцию в стране, а также будут способствовать росту экономики. Трасс уточнили, что данные гарантии включают в себя временный отказ от зеленых сборов, и означают, что с 1 октября 2022 года британские домохозяйства будут платить не более 2,5 тысяч фунтов (примерно 2,9 тысячи долларов) в год до 2024 года.

Напомним, вступая на пост главы британского правительства, Трасс пообещала заняться снижением налогов и цен на электроэнергию, заявив также, что увеличит рост экономики страны.