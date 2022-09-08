Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика8 сентября 2022 11:21

Кудрин заявил, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены

Глава Счетной палаты РФ считает финансовую систему страны "достаточно крепкой"
Александр КИСЛОВ
Алексей Кудрин выступил с громким заявление по поводу текущего состояния российской экономики

Алексей Кудрин выступил с громким заявление по поводу текущего состояния российской экономики

Фото: REUTERS

Российская финансовая система достаточно крепка, чтобы исполнить все социальные обязательства бюджета. С соответствующим заявлением в ходе Московского финансового форума выступил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Бюджетные обязательства социальные, в том числе проиндексированные, исполнить абсолютно возможно. Для этого у нас достаточно крепкая финансовая система», — пояснил он.

Кудрин уверен, что средств госбюджета хватит на полноценную выплату россиянам проиндексированных пенсий и социальных пособий.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что все введенные Западом против РФ экономические санкции, по его мнению, пойдут стране лишь на пользу.

Более того, Путин уверен, что в настоящее время от антироссийских санкций уже страдает и сам Запад. Россия же, по словам Путина, не будет ни от кого закрываться и продолжит взаимодействие со странами и компаниями, которые к этому готовы.