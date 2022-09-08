В харьковской ВГА опровергли переход Балаклеи и Шевченково под контроль ВСУ

В ВГА Харьковской области заявляют, что Балаклея и Шевченково остаются под полным контролем РФ Фото: Скриншот с видео

Города Балаклея и Шевченково в Харьковской области не перешли под контроль ВСУ. Об этом сообщил глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"Балаклея и Шевченково не перешли под контроль украинских формирований", - пояснил Ганчев в эфире телеканала "Соловьев Live". Он также сообщил, что украинские войска предприняли массированную попытку прорыва к городу Купянск, но она была своевременно пресечена.

Ранее в харьковской ВГА заявили, что украинские военные попытались взять в кольцо город Балаклея, однако из действия были успешно пресечены Вооруженными силами РФ.

Также в военно-гражданской администрации региона призвали не верить слухам об украинским "контрнаступлении" на харьковском направлении: согласно официальным данным, на территории области ведутся боевые действия, но ни о каком продвижении украинских войск и наступательных операциях ВСУ речи быть не может.