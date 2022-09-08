Игорь Артамонов: «Усманский район успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства»

Фото: липецкаяобласть.рф

В Усмани завершается благоустройство сквера «Молодежный». Общественное пространство обустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За проект по приведению этой площадки в порядок проголосовали на единой онлайн-платформе местные жители.

Игорь Артамонов убедился, что на объекте проведен большой объем работ. Обустроены пешеходные зоны, проведено наружное и ландшафтное освещение. В сквере установлены малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком. Открытие обновленного общественного пространства состоится 10 сентября в День Усманского района.

Праздничные мероприятия пройдут и в центральном городском парке. Его масштабная реконструкция была проведена в 2021-2022 гг. также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Усманский район успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. В городе чисто и уютно, есть, куда сходить молодежи и что посмотреть гостям города», - заявил Игорь Артамонов.

Фото: липецкаяобласть.рф

В ходе инспекции глава области посетил Усманский краеведческий музей. После ремонта здесь открылись новые залы и экспозиции. На ремонт центра культурно-исторического наследия Усмани в 2021 и 2022 годах из местного бюджета было выделено около 7 млн рублей. Сейчас в музее хранится свыше 12 тысяч экспонатов. А посетители центра могут воочию проследить историю края от момента строительства Усманской крепости и до современности. По экспозициям музея можно совершить 11 тематических экскурсий. Любители истории могут отправиться также на автобусную или пешую экскурсии по Усмани.

В рамках нацпроекта «Культура» в селе Излегоще в прошлом месяце завершен капитальный ремонт Дома культуры. На его реконструкцию федерального и областного бюджетов было выделено свыше 7 млн рублей. Строители произвели целый комплекс работ: отремонтировали кровлю и фасад, заменили внутренние инженерные сети, окна и двери, модернизировали тепловой узел, провели штукатурные и малярные работы.

Теперь зрительный зал можно без особого труда трансформировать в спортивный. Для этого требуется лишь убрать стулья и натянуть, например, волейбольную сетку. Дети и взрослые также играют здесь в баскетбол и занимаются на тренажерах.

«Днем позанимались спортом, вечером посмотрели кино. Это дом культуры нового формата. В селе с населением 400 человек такой центр досуга очень востребован. Хорошая идея, как можно использовать пространство. Будем развивать проект и в других районах. Необходимо создать на селе условия жизни, не уступающие городскому уровню», - отметил Игорь Артамонов.