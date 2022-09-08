Британия выделила 40 миллиардов фунтов энергетическим компаниям

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Фото: REUTERS

40 миллионов фунтов стерлингов выделят энергетическим компаниям в связи с ростом цен и заморозкой счетов населения на энергию. Об этом заявила на выступлении перед парламентом новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

"Я объявляю сегодня, что совместно с Банком Англии мы разработали новую программу (поддержки) в размере 40 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы обеспечить компаниям на оптовом энергорынке ликвидность, необходимую для того, чтобы справиться с волатильностью цен", - заявила Трасс.

Днями ранее премьер-министр заявила о заморозке счетов граждан на энергию. К такому решению прибегли власти, чтобы среднегодовой счет за газ и электричество не превышал 2500 фунтов. Решение вступает в силу с 1 октября 2022 года и продлится 2 года.

О том, как именно будет финансироваться программа поддержки энергокомпаний, Трасс не сказала.

Ранее сайт KP.RU писал о победе Лиз Трасс на выборах и ее назначении на пост премьер-министра Великобритании. Она стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании после Маргарет Тетчер и Терезы Май.