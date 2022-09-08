Минфин России предложил изучить возможность ограничения информации о госзакупках Фото: сат Госзакупок

Министерство финансов России предлагает изучить возможноть ограничения доступа к информации о госзакупках и закупках госкомпаний. Об этом сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Лавров в ходе Московского финансового форума.

«Достигнув прозрачности, можно подумать о том, чтобы соответствующая информация была доступна только профессионально заинтересованным участникам, а не была бы доступна в той же блогосфере и не могла бы использоваться, в том числе, в неблаговидных целях», – сказал он.

Как сообщил замглавы Минфина, серьезный бизнес сейчас обращается с вопросами о закрытии информации по контрактам, которая может создавать проблемы для субподрядчиков на фоне санкций. Он отметил, что за последние пять лет удалось перевести всю систему закупок в электронный вид, и она стала прозрачной.

Напомним, ранее были приняты поправки к закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно которым госкомпании, подпавшие под санкции, смогут размещать информацию о закупке в Единой информационной системе, но без размещения на ее официальном сайте, с 1 апреля 2023 года.