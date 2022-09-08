Глеб Никитин: «Территория Ритма» становится полноценной инклюзивной бизнес-площадкой для развития социального предпринимательства в России

Фото предоставлено организаторами форума

«Первый в России инклюзивный форум „Территория Ритма“ ведет свою активную работу с 2017 года. За пять лет из простого молодежного мероприятия он превратился в масштабный форум. Если в 2017 году в Нижегородскую область приехали 60 участников из 6 регионов России, то в этом году „Территорию Ритма“ посетит рекордное количество участников — свыше 300 человек из 50 регионов России и зарубежных стран. Это значит, что наш форум становится полноценной инклюзивной бизнес-площадкой в сфере развития социального предпринимательства в России», — прокомментировал Глеб Никитин уникальный формат и содержание форума.

Его участники смогут не только поделиться своими идеями и сформировать целостные социальные и социально-предпринимательские проекты, но и договориться с инвесторами о финансировании своих программ и привлечь для их реализации и развития другие уникальные ресурсы.

«Сегодня мы открываем юбилейный форум, которому исполнилось уже пять лет. Мы вместе создали огромный проект, который растет и масштабируется с каждым годом. Понятия «социальный предприниматель», «социальный лидер» родились именно здесь. Опыт, которым вы делитесь и получаете на форуме, бесценен. Но также важен настрой на победу, движение вперед, чтобы заряжать им всех окружающих. Социальный предприниматель — человек, который думает не о том, как заработать деньги, а о том, как помочь людям, которые в этом нуждаются», — сказал на открытии форума заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Фото предоставлено организаторами форума

Руководитель форума «Территория Ритма» Роман Пономаренко отметил, что в нынешнем году площадка объединит социальных и других предпринимателей, самозанятых, руководителей, представителей НКО, муниципалитетов и государственных органов, волонтеров, наставников и представителей СМИ.

«Мы ждем представления проектов в сфере подросткового, в том числе инклюзивного, развития и досуга, экологии, детского развития, профессионального самоопределения подростков, реабилитации и адаптации в обществе. При поддержке опытных наставников команды проработают свои идеи, овладеют эффективными инструментами социального проектирования и компетенциями будущего, научатся предпринимательскому мышлению, навыкам проектного управления и презентаций, командной работе и современному лидерству», — заявил Роман Пономаренко.

Агентство стратегических инициатив презентует участникам форума инклюзивный проект «Открыто для всех».

В завершающей стадии форума состоится защита проектов. Победители получат сертификаты на гранты в размере 150 тыс. рублей, 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей.

Фото предоставлено организаторами форума

«Территорию Ритма» в нынешнем году организовали правительство Нижегородской области, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».

Также форум поддержали Правительство РФ, Агентство стратегических инициатив (АСИ), АНО «Россия — страна возможностей», Сбербанк и Корпоративный университет правительства Нижегородской области.