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Общество8 сентября 2022 17:34

Скончалась британская королева Елизавета II

Она умерла на 97-м году жизни
Александр КИСЛОВ
Елизавета II была королевой Великобритании на протяжении 70 лет

Елизавета II была королевой Великобритании на протяжении 70 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 97-м году жизни умерла королева Англии, а точнее – всей Великобритании Елизавета II. Сейчас королевская семья будет готовиться к похоронам августейшей особы и предстоящей коронации нового британского монарха.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Скончавшаяся британская королева Елизавета II взошла на трон 70 лет назад 6 февраля 1952 года - в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - британский король Георг VI. Летом 2022 года в Лондоне и других британских городах проходили масштабные торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II.

За период правления Елизаветы II в Великобритании сменились 15 премьер-министров - от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс.

Cупруг Елизаветы II - принц Филипп - скончался в 2021 году, ему было 99 лет.