Экс-советник Трампа сдался полиции Нью-Йорка

Соратник Дональда Трампа Стив Бэннон добровольно сдался американским правоохранителям Фото: REUTERS

Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон добровольно явился в прокуратуру штата Нью-Йорк для предъявления ему уголовного обвинения со стороны штата, сообщает американское издание Politico.

Окружная прокуратура Манхеттена подтвердила, что против Бэннона будет заведено уголовное дело по обвинению в незаконном личном присвоении денег, пожертвованных сторонниками Трампа на строительство стены с Мексикой. По версии обвинения, из пожертвованных 25 млн долларов Бэннон себе присвоил 1 млн долларов.

Бэннон - известный американский ультраконсервативный публицист. Он принимал активное участие в президентской кампании Дональда Трампа, когда тот баллотировался на пост американского лидера в 2016 году: многие идеи и тезисы Бэннона были частью предвыборной программы Трампа.

После избрания на должность президента Трамп предложил Бэннону поработать с ним в Белом доме. В итоге в 2017 году на протяжении нескольких месяцев Бэннон работал на должности старшего советника президента США по политическим и стратегическим вопросам, в тот период он был одним из наиболее влиятельных сотрудников администрации американского лидера.