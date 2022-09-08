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Экономика8 сентября 2022 15:11

Глава ВТБ сравнил финансовый суверенитет России с семейным бюджетом: «Без разрешения жены ни копейки не может потратить»

Монополия западных стран на расчеты стала большой проблемой для добывающих отраслей России, считает Андрей Костин
Ксения БОГДАНОВА

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил проблему финансового суверенитета России с семейным бюджетом. Председатель правления банка, выступая 8 сентября на Московском финансовом форуме, затронул тему монополии западных стран на расчеты за российские энергоресурсы.

«Разница на бытовом уровне: если мужчина получает большую зарплату, он считает, что у него финансовая независимость есть. Но если он без разрешения жены ни копейки не может потратить, у него нет финансового суверенитета абсолютно. И с этим мы сегодня столкнулись», - заявил Андрей Костин.

Глава ВТБ подчеркнул, что создание финансового суверенитета является сейчас для России первостепенной задачей.

«То, что сегодня у западных стран остается монополия на расчеты, - это огромная проблема, потому что мы не перестанем торговать углем, металлом, нефтью, газом, и у нас проблема с расчетами. Не может быть многополярного мира с одной или группой недружественных валют, как сейчас получилось. Задача номер один - создать многополярную систему финансовых расчетов. Если мы это сделаем, мы справимся со всеми другими проблемами», - считает Андрей Костин.

Банкир напомнил, что предложение перевести платежи за газ и другую экспортную продукцию в рубли поступало от ВТБ еще в 2010 году. По словам Костина, оно возникло в первую очередь из чисто коммерческих интересов, ни о какой политической подоплеке тогда еще не думали. Однако инициативу по переводу экспортных расчетов в рубли тогда не поддержали ни Минфин РФ, ни Центральный банк России.

«Почему-то мы считали, что есть страны-изгои, 60 лет под санкциями. Мы просто на себя это не примеряли. Как мы примерили, так поняли, что финансовая независимость, на мой взгляд, есть, а суверенитета по большому счету нет», - отметил глава ВТБ.

На вопрос модератора сессии, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, спросившего, не является ли финансовый суверенитет России мифом, Андрей Костин ответил отрицательно. Банкир уточнил, что работа в этом направлении уже активно ведется.

«Не миф. Нам осталось доработать международную часть – по финансовым расчетам, по резервам отдельная идея у меня – вообще резервы на сегодняшний момент можно не формировать, зачем они нужны на самом деле… Есть много идей на самом деле», - сообщил Костин.