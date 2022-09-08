Глава ВТБ сравнил финансовый суверенитет России с семейным бюджетом: «Без разрешения жены ни копейки не может потратить»

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил проблему финансового суверенитета России с семейным бюджетом. Председатель правления банка, выступая 8 сентября на Московском финансовом форуме, затронул тему монополии западных стран на расчеты за российские энергоресурсы.

«Разница на бытовом уровне: если мужчина получает большую зарплату, он считает, что у него финансовая независимость есть. Но если он без разрешения жены ни копейки не может потратить, у него нет финансового суверенитета абсолютно. И с этим мы сегодня столкнулись», - заявил Андрей Костин.

Глава ВТБ подчеркнул, что создание финансового суверенитета является сейчас для России первостепенной задачей.

«То, что сегодня у западных стран остается монополия на расчеты, - это огромная проблема, потому что мы не перестанем торговать углем, металлом, нефтью, газом, и у нас проблема с расчетами. Не может быть многополярного мира с одной или группой недружественных валют, как сейчас получилось. Задача номер один - создать многополярную систему финансовых расчетов. Если мы это сделаем, мы справимся со всеми другими проблемами», - считает Андрей Костин.

Банкир напомнил, что предложение перевести платежи за газ и другую экспортную продукцию в рубли поступало от ВТБ еще в 2010 году. По словам Костина, оно возникло в первую очередь из чисто коммерческих интересов, ни о какой политической подоплеке тогда еще не думали. Однако инициативу по переводу экспортных расчетов в рубли тогда не поддержали ни Минфин РФ, ни Центральный банк России.

«Почему-то мы считали, что есть страны-изгои, 60 лет под санкциями. Мы просто на себя это не примеряли. Как мы примерили, так поняли, что финансовая независимость, на мой взгляд, есть, а суверенитета по большому счету нет», - отметил глава ВТБ.

На вопрос модератора сессии, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, спросившего, не является ли финансовый суверенитет России мифом, Андрей Костин ответил отрицательно. Банкир уточнил, что работа в этом направлении уже активно ведется.

«Не миф. Нам осталось доработать международную часть – по финансовым расчетам, по резервам отдельная идея у меня – вообще резервы на сегодняшний момент можно не формировать, зачем они нужны на самом деле… Есть много идей на самом деле», - сообщил Костин.