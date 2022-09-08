Латвийская православная церковь отделилась от РПЦ

Решение о признании независимости Латвийской православной церкви от РПЦ уже одобрено на высоком уровне Фото: REUTERS

Сейм (парламент) Латвии в срочном порядке поддержал законопроект о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви Московского патриархата, передает латвийское издание Delfi.

Таким образом, Латвийская православная церковь отныне будет носить статус автокефальной и не будет подчиняться РПЦ.

Данный закон закрепит «историческую самостоятельность и независимость» ЛПЦ и предотвратит влияние Русской православной церкви, заявил глава парламентской комиссии по правам человека Артусс Кайминьш.

Закон устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. При этом он не касается канонических вопросов, утверждается в аннотации к документу. ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с новыми требованиями законодательства к 31 октября нынешнего года.

В настоящее время ЛПЦ - самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата в Латвии. В Латвийской церкви было проведено три Собора: 1997, 2001 и 2003 годов. Внеочередной собор 2009 года.

Иерархи Латвийской православной церкви регулярно вступали в конфликты и противоречия с духовенством РПЦ: причинами для этого становились как сугубо религиозные, так и политические вопросы (к примеру, в нынешнем году митрополит ЛПЦ Александр (Кудряшов) публично выступил против российской военной спецоперации на Украине, после чего в РПЦ заявили, что категорически не разделяют подобных скандальных заявлений латвийского высокопоставленного священника).