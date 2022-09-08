Глава Пентагона пообещал, что Конгресс США продолжит оказывать военную помощь Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты готовы помогать Украине "столько, сколько будет нужно" Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин обещал, что американский Конгресс продолжит целиком удовлетворять запросы вашингтонской администрации на оказание военной помощи Украине.

"Ожидаю, что мы продолжим получать широкую двухпартийную поддержку, поскольку наши лидеры понимают, насколько это важно. Насколько важно нам продолжать помогать Украине быть способной защищать свою суверенную территорию", - сообщил глава Пентагона в ходе пресс-конференции по итогам заседания созданной Западом группы, которая занимается координацией поставок военной помощи Киеву.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава российского МИДа Сергей Лавров публично заявляли о том, что все поставляемое Украине западное вооружение является легитимной целью для Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации. Кроме того, российские военные активно уничтожают и прибывающих на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ иностранных наемников.

По словам Шойгу, с помощью военных поставок Запад лишь затягивает конфликт, фактически выражая готовность "воевать до последнего украинца". Лавров же заявляет, что Западу следовало бы не заниматься поставками оружия Украине, а как можно скорее убедить Киев сесть за стол переговоров и принять условия Москвы.