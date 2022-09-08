Путин назвал знаковым открытие мемориала «Саур-Могила» в ДНР Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Открытие мемориала «Саур-Могила» в Донецкой народной республике является знаковым событием, считает президент России Владимир Путин.

«Сегодня для всех нас – жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны – большое, знаковое событие – открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила». Его восстановление – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто, не щадя себя, освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи», – заявил политик в обращении к участникам церемонии открытия мемориального комплекса, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что мемориал построен на средства шахтеров и жителей близлежащих городов и поселков, поэтому по праву назывался народным. «Саур-Могила», как и Мамаев курган, стали для России великими святынями, за которые 2насмерть стояли наши отцы, деды и прадеды», отметил политик.