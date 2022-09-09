Страны Евросоюза опасаются ответа России при ограничении цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые страны Европейского союза опасаются, что Россия может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и в качестве ответа полностью прекратить поставки голубого топлива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, по меньшей мере десять стран Евросоюза выступают за общие ограничения для всех поставщиков. Как отмечается, правительства опасаются, что ограничения исключительно для России «может разозлить Москву». Уточняется, что среди таких государств Греция, Италия и Польша, а Венгрия, Австрия и Нидерланды выступают против любых ограничений.

«Честно говоря, Россия, скорее всего, примет ответные меры», - сказал изданию главный советник премьер-министра Греции по энергетике Никос Цафос.

Издание отмечает, что введение потолка цен исключительно на российский газ потребует одобрения от всех 27 стран-членов Евросоюза, тогда как для принятия общего ограничения хватит квалифицированного большинства.

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани выступил за общие ограничения, призвав ввести «разумную цену». Один высокопоставленный неназванный чиновник из ЕС заявил изданию, что «все опасаются эффекта домино», если прекратятся поставки газа.

«Если ограничить цены только на российский газ, то это никак не затронет других поставщиков, а Россия разозлится. Что, например, скажет избирателям Португалия, которая не импортирует российский газ?», - отметил он.