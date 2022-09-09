Володин считает, что западная модель глобальной экономики изжила себя

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западная модель глобальной экономики изжила себя, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

“Западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя", - написал он в своем Телеграм-канале.

Также Володин добавил, что своим решением ввести "потолок" цен на российские энергоресурсы страны G7 признают неэффективность санкций, которые ранее были введены против России.

“Соединенным Штатам и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка их замены оказалась провальной”, - подчеркнул спикер Госдумы России.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за лимит цен на газ из России.

При этом эксперт Белогорьев считает, что Евросоюзу ограничивать цены на газ из России нет смысла из-за его дешевизны.