Чемпион мира по джиу-джитцу Джефф Монсон возглавит новую спортивную школу в Мариуполе

Джефф Монсон (в центре) возьмет на себя руководство спортивной школой в Мариуполе. Фото: er.ru.

Партия «Единая Россия» собирается открыть в Мариуполе спортивную школу. Её возглавит известный боец, чемпион мира по джиу-джитцу Джефф Монсон. Об этом замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Сидякин заявил на открытии турнира по греко-римской борьбе в ДНР.

В ближайшее время для школы будет подобрано подходящее здание, которое оснастят необходимым оборудованием.

«Мы договорились с Денисом Пушилиным (главой ДНР – Ред.), что подберём здание на берегу моря для школы джиу-джитцу, - рассказал Александр Сидякин. - Джефф Монсон возьмёт патронаж над тренерским составом школы. Он будет приезжать в Мариуполь и давать уроки детям. Джефф – пример того, как можно спортивные навыки и спортивную карьеру направить таким образом, чтобы служить народу, служить детям».

По словам Дениса Пушилина, спортивная школа в Мариуполе будет работать круглогодично.

«Джефф Монсон много внимания уделяет спортивному воспитанию молодежи, и он далеко не первый раз приезжает в Республику. В ДНР сегодня открываются спортивные центры, которые позволяют молодежи приобщиться к здоровому образу жизни», - отметил Денис Пушилин.

Джефф Монсон признался, что давно мечтал открыть спортивную школу. Знаменитый боец уверен, что поддержка детей-спортсменов, особенно в нынешней ситуации, просто необходима.

«Открыть спортивную школы – моя мечта. Я очень счастлив, что могу поддержать детей, потому что им нужно будущее. Мы с министром спорта ДНР и Денисом Пушилиным уже договорились, что я неоднократно приеду и буду помогать детям», - рассказал Монсон, избранный депутатом от «Единой России» Красногорска.

Турнир по греко-римской борьбе прошел в Снежном (ДНР). Первенство было приурочено ко Дню освобождения Донбасса от фашистов во время Великой Отечественной войны. В соревнованиях участвовали 87 спортсменов. Специальным гостем турнира стал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, самарец Алан Хугаев.

Турнир прошел в спортивной школе, восстановленной по инициативе единоросса, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Здание было реконструировано строителями в рекордно короткие сроки. Всего за два месяца в школе полностью заменили все коммуникации, настелили новые полы, укрепили стены, завершили внутреннюю отделку помещений и обновили систему отопления.