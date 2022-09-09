Десант ВСУ попытался форсировать Днепр в Запорожской области Фото: REUTERS

Десант ВСУ предпринял очередную неудачную попытку высадиться через Днепр в Запорожской области в направлении Каменки-Днепровской, атака была отражена, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Прошедшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской. Ее удалось успешно отразить", - рассказал РИА Новости Рогов.

Также он уточнил, что противник стремится прощупать слабое место в обороне, поскольку до этого попытки высадки десанты были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 сентября 2022 года можно прочитать здесь.