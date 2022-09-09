Читатели Boulevard Voltaire высмеяли стремление Макрона противостоять Путину

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Читатели французского издания Boulevard Voltaire подвергли критике главу Франции Эммануэля Макрона после его просьбы пойти на новые жертвы для борьбы с президентом России Владимиром Путиным.

Поводом для обсуждения стала публикация, в которой говорилось, что Макрон находится не в той весовой категории, чтобы противостоять России, потому что введение санкций в отношении РФ не принесло желаемого эффекта, но нанесло удар по экономике Франции.

"Вывод: Макрон играет, Путин действует", - отметил один из читателей.

"Почему президент России все еще должен уважать Макрона или немцев? У этих двух государств не нашлось сил даже добиться реализации Минских соглашений. Путину понятно, что европейцы передали право принятия решений НАТО (США). О чем еще могут говорить Макрон и Путин? Сильный не ведет переговоров с вассалами", - подчеркнул другой пользователь.

Ранее французы высмеяли планы Макрона обсудить с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС.

Также ранее жители Франции высмеяли попавшего в Лионе под "томатный дождь" президента Макрона.