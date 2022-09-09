В Германии озвучили главную причину, почему Украина не сможет победить Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине не удастся победить Россию, потому что для этого Западу придется ввязаться в ядерную войну с РФ, заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи в интервью изданию Spiegel.

"В военном отношении Россию победить не удастся. Если только мы не устроим Третью мировую войну. Но мы не можем себе этого позволить", - отметил политик.

Также он добавил, что не понимает, почему Германия отказалась от переговоров с РФ.

"Мы отказались от переговоров с Россией, что мне совсем не понятно. Украина не сможет победить, а российская армия очень недооценивается", - подытожил Гизи.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.