В Германии предупредили об угрозе роста уровня социальных протестов в стране

Die Welt: угроза масштабных социальных протестов в Германии достигла рекордного уровня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие специалисты предупредили, что вероятность масштабных социальных протестов в Германии уже осенью 2022 года резко выросла, что вызвано увеличением трат немецких граждан на повседневные расходы. Об этом пишет газета Die Welt.

Как передает издание, эксперты указывают на то, что хотя немцам не свойственно выражать свое несогласие с политикой на улицах, вероятность появления «желтых жилетов» в стране возрастает.

«Рост цен и экономическая нестабильность повышают опасность социальных волнений во всем мире. В рейтинге удовлетворенности населения Германия значительно ухудшила свои позиции», - отмечает газета.

По данным издания, индекс социальной стабильности Германии упал почти на один пункт за один квартал текущего года, оказавшись ниже, чем у Боснии и Герцеговины. Таким образом, специалисты, работающие над составлением индекса, считают риск социальных протестов в ФРГ более вероятным, чем в балканской республике.

Основой недовольства немецких граждан называют рост повседневных расходов, а также рекордные за полвека показатели инфляции. Отмечается, что всю ситуацию усугубляется недовольством значительной части немцев проводимой политики.

«Три четверти опрошенных предпринимателей обеспокоены из-за роста расходов, и почти каждый третий ожидает, что из-за энергетического кризиса придется тратить накопления», - добавляет также издание.