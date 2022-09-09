СК России привлек к уголовной ответственности 103 военнослужащих ВСУ Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 103 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

«В настоящее время завершено расследование 80 уголовных дел, материалы которых переданы в компетентные органы Донбасса. Из числа оконченных производством уголовных дел 66 – по фактам убийств не менее 167 мирных жителей и причинения ранений 22 гражданам, 14 – по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры. К уголовной ответственности привлечены 103 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из которых 21 представитель офицерского, 10 сержантского и 72 рядового составов», – сказано на сайте СК России.

Также отмечается, что готовы к направлению в органы прокуратуры ДНР и ЛНР пять уголовных дел по обвинению пятерых командиров в жестоком обращении с гражданским населением Донбасса. Кроме того, продолжается расследование еще более полутора тысяч уголовных дел.

Как установил следствие, артиллерийские удары со стороны ВСУ наносятся в том числе с применением орудий иностранного производства, таких как самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и реактивная система залпового огня HIMARS.