Российские военные перебрасывают личный состав и бронетехнику на харьковское направление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военнослужащие начали перебрасывать личный состав, а также бронетехнику на харьковское направление. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В российском военном ведомстве опубликовали видео переброски бронетехники, артиллерии и личного состава на харьковское направление. На кадрах можно увидеть колонны техники, которые направляют по трассе и грунтовой дороге. Среди прочего в составе колонн показаны бронетранспортёры БТР-82А с дополнительной защитой, буксирующие гаубицы «Мста-Б», армейские грузовики, а также инженерная и прочая техника.

Напомним, днем ранее, в четверг, 8 сентября, глава администрации города Купянск Виталий Ганчев сообщил, что в городе Купянск и Купянском районе Харьковской области началась эвакуация женщин и детей из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).