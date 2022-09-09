ВСУ прозвали "бешеной восьмеркой" российский Ми-8

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) прозвали «бешеной восьмеркой» один из российских военно-транспортных вертолетов Ми-8, который уничтожил украинский комплекс противовоздушной обороны «БУК». Об этом рассказал командир экипажа.

Министерство обороны Российской Федерации выложило видео боевой работы вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа на Украине.

Как рассказал пилот Ми-8 на выложенном ведомством видео, в ходе боевого вылета в воздухе он получил задачу. Ему сказали о необходимости по координатам обнаружить позицию украинских ПВО и дать команду применения вооружение. В результате были уничтожены «Бук» ВСУ, а также командный пункт и радиолокационная станция.

«После этого случая меня начали называть "бешеная восьмерка". Причем это пошло именно от врага - когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что "прилетела какая-то "бешеная восьмерка", уничтожила все, что у нас здесь есть, и улетела», - рассказал летчик.