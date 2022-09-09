Въезд в страны Евросоюза из России разрешат только по семейным обстоятельствам и журналистам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Въезд в страны Евросоюза из России будет разрешен российским гражданам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам. Об этом сегодня, 9 сентября, заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон телекомпании Yle в ходе своего визита на пограничный пункт "Нуйямаа" на финско-российской границе.

"Ограничения начнут действовать утром в понедельник. Начиная с 12 сентября гражданам России будет разрешен въезд в Евросоюз только по гуманитарным причинам, по семейным обстоятельствам и журналистам", - цитирует ее Yle.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Дания поддержала идею ограничить россиянам выдачу шенгенских виз. Глава МИД страны Кофод считает, что это будет "четким сигналом" Путину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.