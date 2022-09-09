ВСУ подтянули все резервы в Харьковской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины подтянули все свои резервы в Харьковскую область, у них колоссальные "тысячные" потери, а людей бросают на убой, рассказал глава администрации Виталий Ганчев.

"Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих военных стремятся показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", - рассказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.