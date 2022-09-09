Названа стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка

СК РФ заявил, что стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка превышает 180 млрд рублей
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Стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка превышает 180 млрд рублей. Такую оценку дали в пятницу, 9 сентября, в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
В заявлении отмечается, что российские следователи продолжают работу по установлению ущерба, который был причинен «преступными действиями украинских националистов». Уточняется, что на данный момент провели около 4 тысяч оценочных строительно-технических экспертиз по осмотренным объектам Мариуполя, Северодонецка и Рубежного.
«Согласно заключениям экспертов, стоимость восстановительных работ составляет более 180 млрд рублей», - говорится в заявлении, сделанном в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве также сообщили, что на сегодняшний день полностью завершили осмотр городов Счастье и Кировск, а частично осмотрены города Стаханов и Лисичанск.
«В ближайшее время при участии следователей-криминалистов СК России планируется приступить к осмотру и последующей оценке причиненного ущерба в городах Алчевск, Первомайск, Красный Луч», - добавляют в заявлении.