НАТО считает, что при отказе от боевых действий Украина прекратит свое существование

НАТО считает, что в случае завершения боевых действий Украина прекратит свое существование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс считает, что в случае отказа от боевых действий Украина прекратит свое существование. Такое заявление в пятницу, 9 сентября, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО также заявил, что в долгосрочной перспективе Североатлантического альянс намерен снабжать Украину вооружениями, а также обеспечить ее переход от советского к западному оружию.

«Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам», - заявил генеральный секретарь альянса на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

По его словам, блок размещает новые силы на восточной границе, посылая тем самым России однозначный сигнал, что будет защищать каждый дюйм своей территории.