Минобороны России сообщило, что попытки атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении провалились Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВС России остановили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении – украинские войска понесли потери и отступили, сообщили сегодня, 9 сентября, в Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли ряд неудачных попыток атак, понесли потери и отступили", - уточнили в Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что ВС России за сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожили более 270 украинских боевиков, три танка, четыре БМП, семь бронемашин, 22 пикапа с пулеметами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 сентября 2022 года можно прочитать здесь.