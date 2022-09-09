Медицинские организации Нижегородской области получили 52 новых автомобиля скорой помощи

Фото: Юлия ГОРШКОВА/ИА "Время Н"

Автомобили ГАЗель NEXT поступили в распоряжение 12 медицинских организаций. Теперь автопарк скорой медицинской помощи региона превысил 470 транспортных средств.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» автомобили скорой помощи получили наши малые города и сельские поселения. В этом году мы направляем новые машины уже в крупные медучреждения, которые оказывают помощь десяткам тысяч людей. Знаю, как важно это для пациентов и медиков, поэтому принял решение об обновлении парка за счет региональных средств», — заявил Глеб Никитин.

Губернатор пояснил, что новые автомобили поступят в Борскую, Балахнинскую, Выксунскую, Кстовскую, Городецкую ЦРБ и другие медицинские учреждения.

Фото: Юлия ГОРШКОВА/ИА "Время Н"

«В свою очередь, новые реанимобили получили больница имени Семашко и Нижегородский территориальный центр медицины катастроф. Такие автомобили используются на территории всего региона для помощи пациентам в наиболее тяжелых случаях. Отмечу, что все машины — нашего производства и оснащения. Так мы поддерживаем нижегородский автопром, в котором работают тысячи людей», — отметил Глеб Никитин.

Во время торжественной церемонии передачи автомобилей министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов пообещал, что течение ближайших двух с половиной лет в регионе будет полностью обновлен практически весь автопарк скорой помощи.

Фото: Юлия ГОРШКОВА/ИА "Время Н"

«Наша задача — сделать так, чтобы работа скорой и неотложной медицинской помощи в Нижегородской области была организована, как часы», — добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Фото: Юлия ГОРШКОВА/ИА "Время Н"

Присутствовавшие на мероприятии главные врачи ЦРБ признали, что новый автотранспорт способствует совершенствованию качества оказания медицинской помощи, помогает улучшать условия работы персонала, а также сокращать время, которое бригада медиков проводит в пути до пациентов.

«Сегодня мы получили 4 новые машины, за счет этого наш автопарк скорых обновился более чем на 50 процентов. Мы, безусловно, этому очень рады. Эти автомобили еще лучше подготовлены к эксплуатации, в том числе в сельской местности, в них уже установлено все необходимое оборудование для ежедневной работы», — сказал Сергей Недров, главный врач Балахнинской ЦРБ.