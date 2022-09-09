В Минобрнауки утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления

По обществознанию порог самый высокий - 45 баллов Фото: Евгения ГУСЕВА

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024. По обществознанию порог самый высокий - 45 баллов, а по иностранным языкам самый низкий порог - 30 баллов. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

“Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2023/24 учебный год (далее – минимальное количество баллов) согласно приложению к настоящему приказу” - сказано в документе.

Ранее сайт KP.RU писал об исключении всех российских вузов из Болонской системы решением Болонской комиссии. По словам замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, выход из европейской системы никак негативно не повлияет на образование в России, а напротив даст новые уникальные формы образования по системе бакалавриат, специалитет и магистратура.