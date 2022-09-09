Глава МИД Венгрии считает, что ЕС долго не выдержит санкционную политику против России

Власти Венгрии уверены в том, что Европа будет вынуждена снять все введенные против России санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что задал представителю Еврокомисии вопрос, как долго Брюссель намеревается продолжать санкционную политику, поскольку Европа ее продолжения "долго не выдержит".

"Я задал комиссару из ЕК четкий вопрос, разумеется, ждал ответа и его не получил. Как долго Евросоюз собирается продолжать эту санкционную политику? Потому что Европа долго не выдержит эту санкционную политику, которая... полностью противоречит интересам Европы", - сказал Сийярто венгерским журналистам в ходе беседы с ними. которая транслировалась в аккаунтах главы венгерского МИДа в соцсетях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что санкции против России обернулись серьезными проблемами для самого Запада. При этом экономику РФ западным странам, несмотря на все их усилия, "поставить на колени" в итоге так и не удалось.

При этом из-за санкций Европа начала погружаться в масштабный экономический кризис (в СМИ его называют "кризисом стоимости жизни"): в магазинах стран ЕС начали резко расти цены на продукты. Кроме того, из-за возможного прекращения поставок российского газа Европу уже предстоящей зимой может ожидать масштабный энергетический кризис.