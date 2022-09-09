Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам длительные шенгенские визы

Россиянам в ближайшее время станет гораздо сложнее получить шенгенские визы, рассчитанные на длительный срок Фото: ТАСС

Еврокомиссия выступила с рекомендацией к странам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком. Это означает, что граждане РФ смогут получать однократные шенгенские визы строго под даты своей поездки в ЕС.

В заявлении ЕК указано, что странам Евросоюза следует крайне внимательно "присматриваться" к россиянам и, если от граждан РФ исходит "угроза безопасности", принимать решение об отказе в выдаче новой шенгенской визы или аннулировании уже действующей визы.

Кроме того, по информации ТАСС, Еврокомиссия также рекомендовала странам ЕС "максимально упростить выдачу виз представителям гражданского общества РФ и диссидентам".

Помимо этого, Еврокомиссия рекомендовала консульствам стран ЕС увеличить сроки выдачи виз россиянам до максимальных 45 дней для тщательных проверок.

Ранее эстонские власти в лице премьера страны Каи Каллас (с подачи президента Украины Владимира Зеленского) потребовали полностью прекратить выдавать россиянам шенгенские визы. По мнению Каллас, подобные жесткие ограничения для граждан РФ необходимо ввести как можно скорее, а действовать они должны как минимум до окончания российской специальной военной операции на Украине.

Однако ведущие западные лидеры к предложению Каллас не прислушались и вводить столь жесткие тотальные ограничения отказались. Вместо этого решено максимально затруднить получение россиянам шенгенских виз и сделать сам процесс получения визы более дорогостоящим.