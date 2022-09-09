Советник премьера ДНР сообщил о подвиге российских бойцов при обороне Балаклеи под Харьковом

Бойцы российского СОБРа проявили мужество и подлинный героизм в боях с ВСУ за Балаклею Фото: Виталий Невар

Бойцы российского СОБРа совершили настоящий подвиг, обороняя харьковский город Балаклея ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон. С соответствующим заявлением выступил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

"О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР. Они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, без "двухсотых" - это просто подвиг", - сообщил Гагин в интервью РИА Новости.

Ранее глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины несут "катастрофические потери" в ходе попытки наступления на территории региона.

По словам Ганчева, все без исключения освобожденные РФ города Харьковской области находятся под непрерывными обстрелами со стороны боевиков ВСУ. В связи с этим власти региона приняли решение начать эвакуацию мирных жителей целого ряда населенных пунктов (беженцы из Харьковской области отправляются на территорию России и Луганской народной республики).