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Происшествия9 сентября 2022 18:10

Люди забегают в горящий ТЦ "Меркурий" в Уфе, чтобы спасти вещи

В крупном ТЦ Уфы вспыхнул сильный пожар
Александр КИСЛОВ
В крупном уфимском ТРЦ "Меркурий" вспыхнул крупный пожар

В крупном уфимском ТРЦ "Меркурий" вспыхнул крупный пожар

Фото: из соцсетей

В Уфе загорелся крупный местный торговый центр "Меркурий". По данным МЧС, на место пожара выехали 18 единиц техники и 54 человека.

Как сообщает журналист KP.RU с места событий, уфимцы забегают в горящий ТЦ, чтобы спасти свои вещи. "Люди вбегают в горящий ТЦ, чтобы спасти свои вещи. Они прямо под огонь прыгают. Крыша ТЦ может обрушиться в любую минуту, но людей это не останавливает, они все равно бегут в здание, чтобы вынести вещи", - отметил корреспондент.

В управлении МЧС России по Татарстану отмечают, что в настоящее время пожарные занимаются тушением возгорания. Ликвидацией пожара сейчас занимаются более 50 спасателей.

По предварительной информации, в результате пожара в уфимском ТЦ "Меркурий", расположенном в Орджоникидзевском районе столицы Башкирии, пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время выясняются.