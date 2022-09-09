Карл III заявил, что роль и обязанности британской монархии не изменятся

Британский король Карл III сделал первое громкое заявление в своем новом статусе Фото: REUTERS

Новоиспеченный король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в телевизионном обращении, в котором выразил благодарность своей матери королеве Елизавете II и пообещал "служить стране всю жизнь".

Кроме того, в ходе телеобращения к народу, которое транслировал телеканал Sky News, Карл III сообщил, что роль и обязанности монархии остаются прежними.

"Обещаю поддерживать конституционные принципы в сердце Британии", - подчеркнул король, обращаясь к всем жителям Британии.

Также Карл III публично заявил о том, что объявил своего сына Уильяма принцем Уэльсским (сам Карл носил этот титул на протяжении более 60 лет.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии. Она умерла на 97-м году жизни, занимая пост британского монарха более 70 лет.