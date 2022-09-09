Координатор санкционной политики США О Брайен заявил, что в Вашингтоне продолжат работать над санкциями против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен заявил, что США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России.

"Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", - приводит его слова РИА Новости.

По словам представителя Госдепартамента, новые санкции находятся в разработке, и США продолжат проводить работу над формированием новых рестрикций в будущем.

Ранее KP.RU писал, что пока европейские и американские политики придумывают все новые санкции против России, западные эксперты-экономисты призывают готовиться к рекордному росту мировых цен на продовольствие - в связи с этими самыми санкциями и их незапланированными последствиями.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении РФ провалилась. Россия выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада, отмечал российский президент.