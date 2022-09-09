Хирург Синеокая: Сбросить лишний вес поможет операция по уменьшению желудка Фото: Олег УКЛАДОВ

Бариатрический хирург "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Мария Синеокая рассказала о действенном методе избавления от ожирения.

По словам эксперта, в данном вопросе человеку может помочь операция по уменьшению желудка. Такие хирургические вмешательства показаны пациентам с индексом массы тела, отметила она в беседе с изданием Lenta.ru.

Во время операции хирурги удаляют две трети объема желудка, формируя из него тонкий рукав. После этого человеку требуется значительно меньше еды для насыщения, чем раньше.

- В современных клиниках операция проводится лапароскопически, через несколько проколов. На восстановление в стационаре уходит всего лишь пару дней, - отметила Синеокая.

Ранее "Известия" сообщали, что притупить чувство голода могут напитки. По словам диетолога Елены Соломатиной, это необязательно должны быть вода: подойдут морс без сахара, какао, кофе. Тут главное, чтобы у человека было ощущение, что есть объем и что это не вода, а что-то с запахом.