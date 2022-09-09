ВС РФ начали переброску тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на Харьковское направление Фото: REUTERS

Российские военные перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", сообщает корреспондент РИА Новости.

На этом направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, пишет издание.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в ходе проведения специальной военной операции. Сначала реактивный снаряд взрывается и из него вырывается и распыляется термобарическая смесь. За несколько секунд взрывчатый аэрозоль смешивается с воздухом. Она поглощает из него весь кислород и быстро проникает в укрытия, малейшие щели и даже в легкие всем, кто находится поблизости. После этого происходит детонация этой смеси. При взрыве ее температура достигает 3000 градусов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.